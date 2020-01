„Ak by mali voľby niečo skutočne zmeniť, tak by ich politici určite dávno zakázali.“ Autor citátu: hlas ľudu.

Voľby sú tou nádhernou chvíľou, keď z hrobu vylezie nádej. Obdaruje svojou priazňou politikov a dá im pocit stotožnenia so spoločnosťou, všemohúcnosťou, pocitu, že im dá história vždy za pravdu a sami sú kritériom morálky. Bežný volič, ktorý sa zúčastní volieb z presvedčenia, vidí nádej v zmenu... je to volič – ovčan (od slova ovca). Nasledujú voliči, ktorí zmenu nechcú a práve naopak chcú aby všetko ostalo po starom. Títo voliči sa zúčastňujú volieb poctivo so všetkými rodinnými príslušníkmi, zamestnancami, podriadenými a krčmovými kamarátmi. Potom je skupina voličov, ktorá volí pre dobrú vec a v súlade so zákonom trhu. Volia toho, kto viac dá... Voľby sú viac ako Vianoce, sú nielen časom sľubov, prianí, radosti ale dávajú voličovi pocit (tomu z presvedčenia), že je dôležitý. Popri ceste sa na nich usmievajú milé, vyhladené a omladené tváre, ktoré po minulé roky sa im verejne vysmievali, nadávali a hlavne okrádali. Veď volič z presvedčenia netuší čo je to milión alebo miliarda, až kým im ten milión neukázal na stolčeku pán expredseda vlády. Aj on sa na nás milo usmieva popri ceste, mladší o 15 rokov, bez vrások a bradavičiek. Nuž kto by ho nevolil, krasoňa.

Pred samotnými voľbami prebieha kampaň. U vládnych strán sa vlastne ani nikdy nekončí a cieľom vládnutia je vyhrať ďalšie voľby. Už druhý deň po víťazstve je treba rozmýšľať nad víťazstvom o štyri roky, alebo aj skôr. Dôvodov je niekoľko: zabezpečiť majetkovo nielen svoje vnúčence ale aj praprapravnúčence, pomôcť finančne svojim firmám napísaným na milenky, milencov, kamarátov. Splatiť dlhy, hypotéky, lízingy, odvďačiť sa sponzorom a hlavne neskončiť v base. Počas kampane sa politici presúvajú aj v horších dopravných prostriedkoch akými sú Bavoráky, či Mercedesy. Môžeme ich zazrieť v autobusoch, vlakoch, na bicykloch, kolieskových korčuliach... Hovorí sa tomu, že politici idú medzi ľud. V tejto fáze politikov sprevádzajú bezduché ksichty zlých hercov, treťotriedni speváci, celebrity, športovci, modelky, šľapky a pätolizači. Všetci svorne tvrdia, že práve tieto päťnásobne zväčšené tváre na bilbordoch s frázami, ktorým niekedy ani divá sviňa nerozumie máme voliť. Volič ak nie je tupec by mal pochopiť, že všetci vrátane volených to robia iba pre peniaze.

Po kampani nastane deň D, keď voliči vhodia svoj hlasovací lístok do urny. Na lístku môžu zakrúžkovať svojho sympaťaka, ale pozor nekrúžkuje sa ako pri krúžkovaní vtákov, ale perom. Po voľbách sa nestane nič zásadné. Naďalej si budeme uťahovať opasky, užívať si ozdravné ekonomické balíčky a naďalej nás budú otravovať aféry a škandály. Víťazná partia podľahne sebaočareniu a uverí v svoju božskosť na základe ktorej si bude robiť čo chce.

Vyzerá to ako začarovaný kruh z ktorého nie je cesty von, ale vždy je možnosť a vždy je na výber. Štát sme my a nie vyhladené bilbordové ksichty. Naša najstaršia evolučná výbava je založená na emóciach, agresivite a strachu. To v nás stále žije, dokonca aj v presvedčených voličoch. Ak nám niekto ubližuje, naša reakcia je buď ustúpiť, alebo zaútočiť. Tu sa naskytá niekoľko možností a keďže ústupkov už bolo dosť, ako prvú dávam revolúciu. Pri pravej revolúcií ( nie tej nežnej ) sa stínajú hlavy a tečie krv. Pri našej holubičej povahe národa, táto možnosť nepripadá v úvahu. Druhá možnosť je, že pôjdeme všetci dojedného voliť, tak ako sme chodili voliť súdruhov. Volebná účasť bude 99,99 % a voliť nepôjde iba zaťatý Vinco s rodinou a svokrou. Vtedy sa ukáže pravda o percentách. Treťou možnosťou je v deň volieb vymeniť celý národ a namiesto nás – plebsu, pozvať k našim urnám napríklad Švajčiarov, Nórov, alebo Dánov. Predsa len majú väčšie skúsenosti s voľbami a tou demokraciou ako my národ holubičí, čo sme po stáročia boli v pi... područí. Štvrtou a najpravdepodobnejšou možnosťou je, že si zvolíme niekoho, kto je nám najbližší. Mal by byť kresťan, najlepšie pobirmovaný a zároveň komunista. Mal by byť ženatý, ale samozrejme mal by mať aj peknú, mladú frajerku, takú vrtuľku a hlavne by nemal ohrdnúť pálenôm a vedieť poriadne svojich oponentov vyhrešiť, veď kto z nás nevie kliať. Samozrejmosťou je, že dotyčný ksicht a aj celá jeho družina bude vedieť lúpiť, lebo táto vlastnosť je nám najbližšia.

Na záver sa milý vôl - volič zamysli, či nájdeš podobnú partiu v ponuke a dobre porozmýšľaj, či si fakt zaslúži tvoj hlas. Vždy je možnosť. Podľa čínskeho kalendára bol rok 2019, rokom Kočnera a odhalil nám pozadie a fungovanie vládnutia. Je nutná až nevyhnutná zmena a po dvanástich rokoch ju urobili aj vládnuci zlodej. Nakreslili na bilbordy novú, farebnú šípku. Jej tupím voličom to stačí, ale mne nie a Vám OB(V)ČANIA ?